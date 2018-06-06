Известной певице запретили выступать на ЧМ-2018

Известная певица Юлия Чичерина не сможет выступить на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, сообщает "Комсомольская правда", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, Международная федерация футбола (ФИФА) направила Чичереной письмо, в котором сообщалось о решении отменить выступление рок-исполнительницы.

Изначально планировалось, что Чичерина выступит 15 июня в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА. Концерт был согласован с ее директором.

Отмечается, что одной из причин данного решения ФИФА является деятельность певицы.

"У ФИФА имеется беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ этой артистки, связанной с военными темами", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира - 2018 пройдет в 11 города России с 14 июня по 15 июля.