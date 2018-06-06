США ввели санкции против украинской авиакомпании

Соединенные Штаты Америки внесли украинскую авиакомпанию "Дарт" в список санкций за сотрудничество с иранской компанией Caspian Air, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Об этом сообщается на сайте Федерального регистра США.

Антииранские санкции были применены к украинскому перевозчику из-за сотрудничества с иранской авиакомпанией Caspian Air.

"За оказание помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной, технологической поддержки или финансовых или иных услуг в поддержку иранской Caspian Air", - говорится в пояснении Управление по контролю за иностранными активами.

Официально санкции против украинской компании вступят в силу 7 июня.