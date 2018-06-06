США ввели санкции против украинской авиакомпании
6 июня 2018 23:30 313
Соединенные Штаты Америки внесли украинскую авиакомпанию "Дарт" в список санкций за сотрудничество с иранской компанией Caspian Air, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Об этом сообщается на сайте Федерального регистра США.
Антииранские санкции были применены к украинскому перевозчику из-за сотрудничества с иранской авиакомпанией Caspian Air.
"За оказание помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной, технологической поддержки или финансовых или иных услуг в поддержку иранской Caspian Air", - говорится в пояснении Управление по контролю за иностранными активами.
Официально санкции против украинской компании вступят в силу 7 июня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
6 июня 23:30
США ввели санкции против украинской авиакомпании
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