На севере Ирака выступили против присутствия РПК на своей территории

Присутствие вооруженных формирований запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака приносит вред всему региону, заявил официальный представитель правительства Курдской автономии Ирака Сафин Дизайи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил во вторник глава МВД Турции Сулейман Сойлу, многие объекты в районе Хакурк на севере Ирака перешли под контроль турецких вооруженных сил, они продвинулись на 26-27 км вглубь иракской территории, их конечной целью является район гор Кандиль, где расположены лагеря РПК. По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, Турция обсуждает сотрудничество в борьбе с РПК на севере Ирака с властями США, Ирака и его курдской автономии.

"Присутствие РПК влечет за собой нестабильность в приграничных районах", - сказал Дизайи журналистам. Его цитирует агентство Anadolu.

По его словам, операции ВС Турции на территории Ирака являются ответом на действия группировки в регионе, при этом власти курдской автономии Ирака заинтересованы в прекращении конфликта.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

