Источник сообщил о взрыве заминированной машины в Багдаде
6 июня 2018 23:58 170
Заминированная машина взорвалась в среду вечером вблизи одной из популярных кофеен в шиитском районе "Мадинат ас-Садр" на востоке Багдада, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности, передает Day.Az.
"Первые данные указывают на взрыв заминированной машины рядом с популярной кофейней в "Мадинат ас-Садр" на востоке Багдада", - отметил источник.
В этом районе в основном проживает шиитская община, поддерживающая религиозного лидера Муктаду ас-Садру, чей блок победил недавно на выборах в парламент страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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