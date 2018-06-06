Источник сообщил о взрыве заминированной машины в Багдаде

6 июня 2018 23:58

Заминированная машина взорвалась в среду вечером вблизи одной из популярных кофеен в шиитском районе "Мадинат ас-Садр" на востоке Багдада, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности, передает Day.Az.

"Первые данные указывают на взрыв заминированной машины рядом с популярной кофейней в "Мадинат ас-Садр" на востоке Багдада", - отметил источник.

В этом районе в основном проживает шиитская община, поддерживающая религиозного лидера Муктаду ас-Садру, чей блок победил недавно на выборах в парламент страны.

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