Впечатляющие фото стадионов ЧМ-2018, сделанные из космоса - ФОТО

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Принимать поединки мундиаля будут 12 арен:

"Екатеринбург Арена" (вместимость 35 000 зрителей). Реконструкция завершена в декабре 2017 года. Изначально стадион реконструировали с 2006 по 2011 год, но та реконструкция никак не была связана с заявкой на проведение чемпионата мира, поэтому для приведения стадиона к требованиям ФИФА была проведена еще одна реконструкция стоимостью 7 млрд рублей

"Волгоград Арена" (вместимость 45 000 зрителей). Главная арена Волгограда построена на месте старого стадиона "Центральный": новый стадион находится возле Мамаева кургана. Введение в эксплуатацию произошло 3 апреля 2018 года

"Самара Арена" (вместимость 45 000 зрителей). Официально строительство стартовало 21 июля 2014 года. Завершено 21 апреля 2018 года.

"Стадион Нижний Новгород" (вместимость 45 000 зрителей). Работы по возведению стадиона "Нижний Новгород" начались в 2015 году, а завершились в декабре 2017 года.

"Мордовия Арена" (вместимость 44 000 зрителей). Стадион в Саранске должен был быть введен в эксплуатацию в 2012 году к открытию всероссийской спартакиады, однако планы были скорректированы. Впоследствии открытие стадиона было отложено на 2017 год. Первый матч на арене состоялся 21 апреля 2018 года.

"Ростов Арена" (вместимость 45 000 зрителей). Местом расположения будущего стадиона был выбран левый берег реки Дон. 22 декабря 2017 года строительство стадиона было завершено.

"Стадион Калининград" (вместимость 35 000 зрителей). Первые сваи были забиты в грунт в сентябре 2015 года. 11 апреля 2018 года состоялся первый матч на новом стадионе.

"Казань Арена" (вместимость 45 000 зрителей). Стадион был построен к Всемирной летней Универсиаде-2013. На нем успели провести чемпионат мира по водным видам спорта FINA и Кубок Конфедераций 2017. Кроме того, стадион является домашней ареной местного клуба "Рубин".

Стадион "Фишт" в Сочи (вместимость 45 000 зрителей). Это один из 22 стадионов в мировой истории, принимавший открытие и закрытие зимних Олимпийских игр. После Сочи-2014 арену реконструировали к Кубку Конфедераций 2017 и ЧМ-2018.

"Стадион Санкт-Петербург" (вместимость 67 000 зрителей). Строительство стадиона началось в 2007 году. Официальное окончание - 29 декабря 2016 года. На стадионе проходили матчи Кубка Конфедераций 2017, пройдут матчи ЧМ-2018 и чемпионата Европы 2020.

"Открытие Арена" (вместимость 45 000 зрителей). Является домашней ареной клуба "Спартак". В связи с требованиями ФИФА на время проведения ЧМ-2018 вместо "Открытия Арены" стадион будет называться "Спартак". Матч открытия состоялся 5 сентября 2014 года.

Стадион "Лужники" (вместимость 80 000 зрителей). Самый большой стадион страны; его реконструкция началась в 2013 году. Сдан в эксплуатацию в ноябре 2017 года.

Все 32 сборные чемпионата мира поделены на восемь групп по четыре команды в каждой. По две команды из каждого квартета после группового этапа выйдут в 1/8 финала.