Впечатляющие фото стадионов ЧМ-2018, сделанные из космоса - ФОТО

7 июня 2018 00:15

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня

Принимать поединки мундиаля будут 12 арен:

"Екатеринбург Арена" (вместимость 35 000 зрителей). Реконструкция завершена в декабре 2017 года. Изначально стадион реконструировали с 2006 по 2011 год, но та реконструкция никак не была связана с заявкой на проведение чемпионата мира, поэтому для приведения стадиона к требованиям ФИФА была проведена еще одна реконструкция стоимостью 7 млрд рублей

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"Волгоград Арена" (вместимость 45 000 зрителей). Главная арена Волгограда построена на месте старого стадиона "Центральный": новый стадион находится возле Мамаева кургана. Введение в эксплуатацию произошло 3 апреля 2018 года

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"Самара Арена" (вместимость 45 000 зрителей). Официально строительство стартовало 21 июля 2014 года. Завершено 21 апреля 2018 года.

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"Стадион Нижний Новгород" (вместимость 45 000 зрителей). Работы по возведению стадиона "Нижний Новгород" начались в 2015 году, а завершились в декабре 2017 года.

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"Мордовия Арена" (вместимость 44 000 зрителей). Стадион в Саранске должен был быть введен в эксплуатацию в 2012 году к открытию всероссийской спартакиады, однако планы были скорректированы. Впоследствии открытие стадиона было отложено на 2017 год. Первый матч на арене состоялся 21 апреля 2018 года.

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"Ростов Арена" (вместимость 45 000 зрителей). Местом расположения будущего стадиона был выбран левый берег реки Дон. 22 декабря 2017 года строительство стадиона было завершено.

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"Стадион Калининград" (вместимость 35 000 зрителей). Первые сваи были забиты в грунт в сентябре 2015 года. 11 апреля 2018 года состоялся первый матч на новом стадионе.

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"Казань Арена" (вместимость 45 000 зрителей). Стадион был построен к Всемирной летней Универсиаде-2013. На нем успели провести чемпионат мира по водным видам спорта FINA и Кубок Конфедераций 2017. Кроме того, стадион является домашней ареной местного клуба "Рубин".

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Стадион "Фишт" в Сочи (вместимость 45 000 зрителей). Это один из 22 стадионов в мировой истории, принимавший открытие и закрытие зимних Олимпийских игр. После Сочи-2014 арену реконструировали к Кубку Конфедераций 2017 и ЧМ-2018.

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"Стадион Санкт-Петербург" (вместимость 67 000 зрителей). Строительство стадиона началось в 2007 году. Официальное окончание - 29 декабря 2016 года. На стадионе проходили матчи Кубка Конфедераций 2017, пройдут матчи ЧМ-2018 и чемпионата Европы 2020.

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"Открытие Арена" (вместимость 45 000 зрителей). Является домашней ареной клуба "Спартак". В связи с требованиями ФИФА на время проведения ЧМ-2018 вместо "Открытия Арены" стадион будет называться "Спартак". Матч открытия состоялся 5 сентября 2014 года.

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Стадион "Лужники" (вместимость 80 000 зрителей). Самый большой стадион страны; его реконструкция началась в 2013 году. Сдан в эксплуатацию в ноябре 2017 года.

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Все 32 сборные чемпионата мира поделены на восемь групп по четыре команды в каждой. По две команды из каждого квартета после группового этапа выйдут в 1/8 финала.

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