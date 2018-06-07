В Одессе избили знаменитого американского певца

Неизвестный в Одессе избил американского певца Билла Уоррена, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на областное управление Нацполиции Украины, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Одессе неизвестный избил американского певца Билла Уоррена. В полицию поступило заявление гражданина США о том, что 5 июня около 20.00 в центре города его избил неизвестный. Заявитель указал, что у него возник конфликт с неизвестным ему человеком, который в ходе инцидента несколько раз ударил его по лицу и руке", - говорится в сообщении.

По данным агентства, правоохранители возбудили уголовное дело.

При этом в УНИАН сообщили, что не получили официальной информации, в каком из проходящих в городе мероприятий мог принимать участие иностранный артист. По данным агентства, певец не значится в списках официальных гостей фестиваля Odessa Classics, который проходит с 1 по 10 июня.