В четырех районах Дагестана ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введён в четырёх районах Дагестана в связи с распространением саранчи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в соцсетях появились видеоролики, в которых дагестанские фермеры просили властей обратить внимание на то, что их посевы атакует армия марокканской саранчи. По данным регионального минсельхоза, насекомые уже захватили около 145 тысяч гектаров земли.
"Постановляю: ввести режим чрезвычайной ситуации на территориях "Бабаюртовский район", "Кизлярский район", "Ногайский район" и "Тарумовский район", установить региональный уровень реагирования для органов управления, определить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации министра сельского хозяйства", - говорится в тексте указа врио главы Дагестана.
В рамках реализации документа минсельхозу поручено оказать всю необходимую помощь сельхозпроизводителям в уничтожении саранчовых вредителей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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