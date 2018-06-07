В Багдаде прогремели взрыв: погибли семь человек, десятки ранены

7 июня 2018 00:51

Жертвами двух взрывов, произошедших в среду вечером в Багдаде, стали семь человек, 20 получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в силовых структурах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, взрывные устройства сработали недалеко от мечети в шиитском районе Багдада. По словам источников, в результате взрывов погибли двое детей. Несколько домов, находившихся радом с местом происшествия, получили повреждения.

Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что вблизи одной из популярных кофеен в шиитском районе "Мадинат ас-Садр" взорвалась заминированная машина. В этом районе в основном проживает шиитская община, поддерживающая религиозного лидера Муктаду ас-Садру, чей блок победил недавно на выборах в парламент страны.

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