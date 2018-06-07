Роналду назвал футболистов, которые придут на смену ему и Месси

7 июня 2018 06:32

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал имена футболистов, которые придут на смену ему и форварду "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что касается следующего поколения, думаю, у Марко Асенсио есть потенциал. Есть десять или 15 футболистов с огромным потенциалом, способных стать лучшими, таких, как Неймар или Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Маркус Рэшфорд или Эден Азар", - цитирует Роналду Mundo Deportivo.

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