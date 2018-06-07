Скончалась режиссер Кира Муратова

Режиссер Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни, сообщил продюсер Юрий Минзянов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах", - написал он в Facebook.

Информацию о кончине Муратовой подтверждает украинское издание buro24/7, которое ссылается на ее мужа Евгения Голубенко.

Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил президент Украины Петр Порошенко.

Режиссер жила и работала в Одессе.

Кира Муратова родилась в 1934 году в городе Сороки, который тогда входил в состав Румынии, а сейчас находится на территории Молдавии. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). С 1961 года работала на Одесской киностудии, тогда же дебютировала как сценарист и режиссер с фильмом "У крутого яра".

Известность Муратова получила с выходом картин "Короткие встречи" (1967 год) и "Долгие проводы" (1971 год), а "Астенический синдром" (1989 год) получил Гран-при Берлинского кинофестиваля.

В фильмах Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова. Последняя картина режиссера "Вечное возвращение" вышла в 2012 года.

Кира Муратова - народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины. Награждена украинским орденом Ярослава Мудрого.

В 2014 году она была удостоена премии "Белый слон" Гильдии киноведов и кинокритиков России.