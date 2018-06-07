Глава ФИФА оценил готовность России к чемпионату мира

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оценил готовность России к проведению чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За неделю до чемпионата мира я могу сказать, что Россия на 100% готова. 14 июня на матче между сборными России и Саудовской Аравии в "Лужниках" все смогут стать свидетелями того, насколько страна гостеприимна, какая подготовка была проделана. Это будет великолепный опыт для каждого", - цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.