В США выросло число нелегальных мигрантов

В мае количество людей, которые попытались нелегально пересечь границу США, выросло на 2 тыс. по сравнению с прошлым месяцем, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на данные министерства внутренней безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, в мае попытку незаконного пересечения границы предприняли приблизительно 40400 человек. Это примерно на 2 тыс. человек больше показателей апреля, когда границу с США попытались пересечь 38234 нелегальных мигрантов. Если учесть мигрантов, которые пытались пробраться в США через пограничные пункты, то их число возрастет примерно до 50 тыс. Отмечается, что этот показатель держится три месяца подряд.

Дэвид Леопольд, бывший президент американской ассоциации адвокатов, помогающих мигрантам, заявил телеканалу, что такие данные свидетельствую о том, что жесткая политика президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов показывает себя неэффективной.