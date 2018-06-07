Китайский турист пытался вывезти из России почти 300 ценных артефактов

Хабаровские таможенники пресекли крупнейшую на Дальнем Востоке контрабанду культурных ценностей, предотвратив вывоз в Китай почти 300 предметов, относящихся к IV - XIX векам, сообщает в четверг таможня, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Таможенники в аэропорту Хабаровска обнаружили в багаже китайского туриста, вылетающего в Харбин, 293 предмета археологии, отправления религиозных культов, военного снаряжения средневековья. Мужчина собирался вывезти старинные предметы в Китай для того, чтобы их продать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертиза установила, что предметы относятся к IV - XIX векам, они принадлежали средневековым кочевникам Южной Сибири, народам Центральной Азии и Дальнего Востока. Как пояснил мужчина, он приобретал их через интернет-магазины. Определено, что сумма, за которую были куплены 206 предметов в России, составила около 180 тысяч рублей. В Китае они были бы проданы гораздо дороже.

"Нам удалось определить рыночную стоимость не всех образцов, представленных на экспертизу. Аналоги остальных предметов попросту отсутствуют в каких-либо источниках", - приводятся в сообщении слова начальника отделения криминалистических исследований таможенной экспертно-криминалистической службы Владивостока Виктора Демчука.

Специалист также отметил, что на Дальнем Востоке коллекцию такого количества раритетов, разных по происхождению, возрасту и этнической принадлежности, он в своей работе встречает впервые. Поразило такое "собрание" и специалистов Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения РАН.

"В отношении гражданина Китая Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей. Туристу грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - отмечается в сообщении.