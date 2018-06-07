Жертвами взрыва на востоке Багдада стали десять человек

Жертвами взрыва на востоке Багдада в среду вечером стали 10 человек, более 90 получили ранения, сообщил иракскому телеканалу "Ас-Сумария" представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф Бадр, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Окончательное число раненных в результате взрыва в Мадинат ас-Садр на востоке Багдада составило 93 человека, 70 уже выписались из больниц, десять погибли", - сказал он.

Как сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя МВД Ирака, на востоке Багдада взорвался склад с боеприпасами. При этом источник телеканала в полиции отметил, что боеприпасы хранились в мечети и взрыв произошел, когда их переносили из мечети в стоявшую поблизости машину.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на источники в силовых структурах, что жертвами двух взрывов, произошедших в среду вечером в Багдаде, стали семь человек, 20 получили ранения.

По данным агентства, взрывные устройства сработали недалеко от мечети в шиитском районе Багдада. Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что вблизи одной из популярных кофеен в шиитском районе "Мадинат ас-Садр" взорвалась заминированная машина. В этом районе в основном проживает шиитская община, поддерживающая религиозного лидера Муктаду ас-Садру, чей блок победил недавно на выборах в парламент страны 12 мая.