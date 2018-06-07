Полиция США более 100 км гналась за угнанным бронетранспортером
7 июня 2018 08:04 251
Полиция Соединенных Штатов около 75 миль (приблизительно 120 км) преследовала бронетранспортер, который был угнан из военной части. Об этом сообщает телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что бронетранспортер угнал один из солдат американской военной базы в Блэкстоуне. Погоня продолжалась около 75 миль, армейское транспортное средство двигалось со скоростью около 40 миль в час (приблизительно 64 км/ч). На улицах Ричмонда угонщик принял решение сдаться полиции.
По данным телеканала, в бронетранспортере не было оружия.
В данный момент полиция устанавливает мотивы угонщика.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!