США и Пакистан обсудили борьбу с терроризмом

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с начальником штаба сухопутных войск Пакистана Камаром Джаведом Баджвой важность борьбы со всеми без исключения террористическими группировками в Южной Азии, заявила в четверг журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь Помпео говорил сегодня с начальником штаба сухопутных войск Пакистана Камаром Баджвой. Они обсудили пути развития американо-пакистанских двусторонних отношений, необходимость политического урегулирования в Афганистане и важность борьбы со всеми вооруженными и террористическими группировками в Южной Азии без исключения", - сказала она.

Ранее Индия в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на всей территории спорного Кашмира на период священного для мусульман месяца Рамадан, однако боевики одной из крупнейших в Южной Азии исламистской группировки "Лашкар-и-Таиба"* отвергли инициативу властей, заявив, что не рассматривают подобного рода компромиссы.

Территория бывшего княжества Кашмир с 1947 года и до сегодняшнего дня остается камнем преткновения в отношениях Индии и Пакистана. В этом регионе нет государственной границы - ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.

В Джамму и Кашмире активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость штата или его присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.