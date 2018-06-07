Защитника сборной Аргентины назвали придурком из-за фотографии с женой - ФОТО

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Нестор Клаусен в резкой форме высказался о защитнике национальной команды Кристиане Ансальди за фотографию, где он вместе с женой купается в джакузи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Футболист должен оставаться футболистом на поле и в период подготовки, а семью надо оставить в стороне. Ансальди - придурок. Игрок должен быть сконцентрирован, потому что представляет не команду, а всю страну, у которой есть история.

Сборная Аргентины проиграла три финала чемпионатов мира, поэтому футболисты должны приложить максимум усилий. Если тренер предлагает отдохнуть, они должны сказать: "Нет, мы хотим работать", - цитирует Клаусена Ole.

Ансальди выступал в чемпионате России за казанский "Рубин" и петербургский "Зенит". Сейчас футболист играет в составе "Торино".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.