Китай не ожидает обострения торговых споров с США

Правительство Китая не ожидает дальнейшего обострения торговых споров с Соединенными Штатами. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не ожидаем повышения уровня трений в сфере торговли с США", - указал он. "Китай будет выполнять условия достигнутой между двумя странами в Вашингтоне договоренности. Детали нынешних торгово-экономических консультаций были утверждены обеими сторонами", - отметил он.

На консультациях в Вашингтоне, состоявшихся 17 и 18 мая, представители двух государств пришли к консенсусу по принятию мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса. По сведениям газеты The Wall Street Journal, суть плана состоит в том, что Китай будет закупать в США крупные партии соевых, кукурузы, природного газа, сырой нефти и угля, а также иной продукции. Общий объем данного импорта, по оценкам американских и китайских чиновников, составит в течение первого года $70 млрд.

Министр торговли США Уилбур Росс посетил Пекин 2-4 июня. В воскресенье агентство Синьхуа сообщило, что на переговорах по торгово-экономическим вопросам в ходе этого визита был достигнут прогресс. Ранее минкоммерции Китая проинформировало, что по окончании консультаций стороны намерены огласить детализированный список продукции, за счет которой в соответствии с договоренностями в ближайшее время будет увеличен объем импорта из США.