3-летний мальчик чудом спасся, угодив под колеса машины матери - ВИДЕО

Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов в пригороде Стамбула. Женщина за рулем автомобиля пыталась припарковаться у ворот, но не заметила собственного сына, который сидел на корточках и играл с любимой машинкой. Все произошедшее сняли камеры видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Поддав вперед, женщина поняла, что наехала на кого-то, но она до последнего не знала, что под колеса угодил ее трехлетний сын. В ужасе она бросилась под капот и достала оттуда своего мальчика. К счастью, ребенок оказался цел и невредим.

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