«Роскосмос» впервые показал видео отсоединяющегося от ракеты «Союза» - ВИДЕО

"Роскосмос" впервые показал видео, снятое 6 июня внешней камерой пилотируемого корабля "Союза" в момент его отделения от третьей ступени ракеты-носителя "Союз". Таким образом госкорпорация впервые отработала "новые методы визуального контроля за полетом ракеты космического назначения", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

