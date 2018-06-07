Армению снова мощно тряхнуло - теперь в Спитаке

Служба сейсмической защиты МЧС Армении накануне в 23:03 зарегистрировала в районе Спитака новый афтершок магнитудой 2.9, последовавший за землетрясением и серией афтершоков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, ранее сообщалось, что в 17:07 в 8-ми километрах к северо-востоку от армянского города Спитака было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.3. Сила толчков в эпицентре составила 5-6 баллов. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались в городах Спитаке и Ванадзоре силой 5-6 баллов, в Гюмри - 3-4 балла, а также в Ереване - 3 балла.

Позже были зафиксированы 9 афтершоков, каждый из которых по силе был слабее предыдущего. При этом в 20:05 произошел новый толчок магнитудой 2.5, который ощущался в Спитаке и Ванадзоре силой 2-3 балла. В 20:43 последовал еще один афтершок магнитудой 3.1, который почувствовали жители Спитака, Ванадзора и Степанавана силой 3-4 балла, а также города Туманяна силой 3 балла.

"В 23:03 по местному времени произошел еще один афтершок магнитудой 2.9. Очаг залегал на глубине 10 км. Сила толчка в Спитаке, Ванадзоре и Степанаване составила 3-4 балла, в городе Гюмри и селе Ширакамут - 2-3 балла", - отмечается в сообщении.

Первое за вчерашний день землетрясение было зарегистрировано 07:58 в 11-ти километрах к юго-западу от армянского села Бавра магнитудой 3.3. Сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов. Толчки ощущались в селе Бавра - силой 3-4 балла, а также в городе Гюмри - силой 2-3 балла.

30 лет назад, 7 декабря 1988 года, в Армении произошло разрушительное землетрясение, почти до основания разрушившее два города на севере Армении - Спитак и Ленинакан (нынешний Гюмри), свыше ста деревень. Еще несколько городов были разрушены частично.

В эпицентре землетрясения - городе Спитаке (север Армении), сила землетрясения, оцениваемая по 12-балльной шкале, достигла 10 баллов. В этот день, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а полмиллиона людей лишились крова.