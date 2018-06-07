ВС Турции установили контроль над базой РПК в Ираке

ВС Турции установили контроль над базой террористической организации РПК в районе Авашин на севере Ирака. Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что база РПК в районе Авашин на севере Ирака полностью уничтожена.

Отметим что накануне пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал сказал, что ВС Турции продвигаются на север Ирака, устанавливая контроль над позициями террористической организации РПК.

Унал отметил, что власти Турции неоднократно заявляли о том, что в любой момент могут начаться военные операции на севере Ирака, направленные против боевиков РПК.

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