В Пакистане разбился военный вертолет, есть пострадавшие

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате крушения военного вертолета вблизи пакистанского города Кветта (провинция Белуджистан) на северо-западе страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, вскоре после инцидента пострадавшие были доставлены в один из близлежащих армейских госпиталей. В настоящее время их жизням ничего не угрожает. Данные о причинах аварии пока не поступали.

Иных подробностей инцидента не приводится. Власти ведут расследование случившегося.

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