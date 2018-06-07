Фанатка поймала бейсбольный мяч стаканом с пивом - ВИДЕО

7 июня 2018 12:39

Во время матча регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (MLB) между "Сан-Диего" и "Атлантой" игрок Эндер Инкиарте неудачно отбил мяч и попал им в стакан болельщицы. Видео появилось в Twitter Petco Park, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Габби Димарко сидела на трибунах и смотрела в телефон. В руке девушка держала стакан с пивом. После подачи Инкиарте мяч полетел в сторону трибун и попал прямо в стакан болельщицы. Под аплодисменты зрителей Димарко выпила содержимое стакана.

"Атланта" обыграла "Сан-Диего" со счетом 14:1.

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Фанатка поймала бейсбольный мяч стаканом с пивом

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