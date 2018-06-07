Воздушное цунами накрыло американский город - ВИДЕО
7 июня 2018 15:45 536
Житель города Расселвилл (штат Кентукки, США) 18 мая запечатлел необычные облачные формирования, образовавшиеся в небе, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Тучи, напоминающие огромные морские волны нависли над штатом Кентукки.
"Эти облака были очень массивными и очень быстро надвигались. Мы едва успели добраться до дома, как огромные воздушные формирования настигли нас, после чего начался ливень", - написал свидетель необычного природного явления.
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