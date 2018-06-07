На заводе на востоке Франции прогремел взрыв
7 июня 2018 15:30 169
Взрыв произошел в четверг на заводе компании Soprema на востоке Франции, три человека получили крайне тяжелые ранения, передает портал France Info.
Сообщается, что инцидент произошел в населенном пункте Сен-Жюльен-дю-Со в департаменте Йонна. Взрыв сопровождался возгоранием, с которым удалось оперативно справиться, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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