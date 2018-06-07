Путин рассказал, почему в мире нет глобальных конфликтов

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о вероятности возникновения третьей мировой войны, заявил, что глобальных конфликтов в мире нет, благодаря тому, что между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Кстати говоря, то, что после Второй мировой войны мы живём в условиях относительного глобального мира, и региональные войны постоянно вспыхивают то тут, то там - достаточно вспомнить войну во Вьетнаме или конфликт на Корейском полуострове, или вот сейчас на Ближнем Востоке постоянно происходит, то Ирак, то Ливия, то другие конфликты, - но глобальных не было конфликтов. Почему? Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет", - заявил президент.

"И как бы неприятно ни звучало то, что я сейчас скажу, но это правда, страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга", - сказал глава государства.

По словам Путина, выход США из договора по противоракетной обороне - "попытка сломать стратегический паритет", и Россия отвечает на нее.

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