Путин прокомментировал возможный запрет Instagram и Youtube

Власти России не собираются "ничего закрывать", заявил в четверг президент Владимир Путин, комментируя слухи о возможном запрете сервисов Instagram и Youtube в России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я понимаю вашу озабоченность и понимаю озабоченность тех людей, с которыми вы работаете в интернете. Мы не собираемся ничего закрывать", - сказал Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос блогера-миллионника, какова будет дальнейшая судьба этих сервисов в России.

"В то же время я сам работал в спецслужбах и знаю, что легче всего запретить. Труднее - найти цивилизованный способ решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти по этому пути. Именно по пути использования спецслужбами и правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, не ограничивания пространства свободы, в том числе в интернете", - резюмировал президент.

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