Премьер Турции о строительстве совместного с Азербайджаном логистического центра в Карсе

Логистический центр в Карсе, строительство которого ведется совместно с Азербайджаном, придаст импульс развитию экономики всего региона и, в частности, провинции Карс, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, открытие этого логистического центра также способствует увеличению грузоперевозок, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Другим, важнейшим турецко-азербайджанским проектом в Карсе является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс" - сказал Йылдырым.

Отметим что ранее в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции сообщили Trend, что работы по строительству логистического центра в рамках проекта железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) осуществлены более чем на 50 и открытие логистического центра в Карсе состоится 30 октября текущего года.

Под строительство логистического центра выделен участок площадью в 300 тысяч квадратных метров, из которых территория в 170 тысяч квадратных метров будет отведена под амбар. Ежегодно через центр будет возможно транспортировать 412 тысяч тонн грузов.

В министерстве также отметили, что на территории логистического центра будут построены железнодорожные линии протяженностью в 16 километров, и этот участок будет подсоединен к железной дороге Карс-Эрзурум.

Напомним, что соглашение о создании логистического центра было подписано 19 июля 2017 года в ходе визита главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова в провинцию Карс.

30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

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