Премьер Турции о строительстве совместного с Азербайджаном логистического центра в Карсе
Логистический центр в Карсе, строительство которого ведется совместно с Азербайджаном, придаст импульс развитию экономики всего региона и, в частности, провинции Карс, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в четверг турецкие СМИ.
По словам Йылдырыма, открытие этого логистического центра также способствует увеличению грузоперевозок, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Другим, важнейшим турецко-азербайджанским проектом в Карсе является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс" - сказал Йылдырым.
Отметим что ранее в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции сообщили Trend, что работы по строительству логистического центра в рамках проекта железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) осуществлены более чем на 50 и открытие логистического центра в Карсе состоится 30 октября текущего года.
Под строительство логистического центра выделен участок площадью в 300 тысяч квадратных метров, из которых территория в 170 тысяч квадратных метров будет отведена под амбар. Ежегодно через центр будет возможно транспортировать 412 тысяч тонн грузов.
В министерстве также отметили, что на территории логистического центра будут построены железнодорожные линии протяженностью в 16 километров, и этот участок будет подсоединен к железной дороге Карс-Эрзурум.
Напомним, что соглашение о создании логистического центра было подписано 19 июля 2017 года в ходе визита главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова в провинцию Карс.
30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.
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