Россия вновь засекла американские бомбардировщики у своих границ

Американские сверхзвуковые бомбардировщики совершили многочасовые полеты у балтийских границ России. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, передает Day.Az.

Как сообщает агентство, два бомбардировщика с крылом изменяемой стрельновидности B-1B Lancer военно-воздушных сил США вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании в среду, 6 июня. Самолеты совершали тренировочные полеты.

С конца мая американские бомбардировщики несколько раз приближались к российской границе. В ночь на 2 июня, недалеко от российской границы на Балтике были зафиксированы два B-1B, однако в потом там появился только один бомбардировщик.

По информации "Интерфакса", 30 мая три дальних тяжелых бомбардировщика B-1B пересекли Атлантику и прибыли в Фэрфорд с американской авиабазы Дайс, штата Техас.

Фэрфорд является передовым пунктом базирования ВВС США для дальних тяжелых бомбардировщиков, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие, а также стратегических высотных разведывательных самолетов U-2.

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