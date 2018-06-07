Турция приостановила прием мигрантов из Греции

Турция приостановила прием нелегальных мигрантов из Греции, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Чавушоглу, данное решение было принято после того, как Греция освободила военных путчистов, которые после попытки военного переворота бежали в Грецию.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сказал, что если Европейский союз (ЕС) не отменит визовый режим с Турцией, Анкара не сможет принимать нелегальных мигрантов из ЕС.

Соглашение о приеме нелегальных мигрантов из ЕС было подписано между ЕС и Турцией в 2013 году.

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