Владимир Путин рассказал о своих внуках

Российский президент Владимир Путин заявил, что ему хотелось бы больше общаться со своими внуками, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в настоящее время ему на это не хватает времени.

"Это всегда вопрос такой сложный - не хватает, значит, я его плохо организую, я это понимаю, но мне бы хотелось побольше общаться со своими внуками, это правда", - добавил Путин.

Он также подчеркнул, что все его внуки здоровы и у них все хорошо. Путин отметил, что дарит своим внукам игрушки.

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