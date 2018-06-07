Макрон: США не должны подталкивать Иран к выходу из ядерной сделки
7 июня 2018 18:44 183
США не должны подталкивать Иран к выходу из ядерной сделки.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по итогам переговоров в Оттаве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Соединенные Штаты не должны мешать другим соблюдать договоренности, - сказал Макрон. - США также не должны подталкивать Иран к выходу из соглашения".
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