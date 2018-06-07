В России на военном полигоне произошел взрыв

На военном полигоне в Ленинградской области произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, передает Day.Az

"Шестого июня... на военном полигоне в Ленинградской области в результате детонации неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, получили ранения нижних конечностей двое военнослужащих одной из воинских частей округа", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшим оказывается помощь, их жизни ничего не угрожает. Командование воинской части проводит проверку после инцидента.

В свою очередь в администрации Кингисепского района Ленинградской области уточнили, что взрыв произошел на военном полигоне "Туганы".

В 2017 году при взрыве боеприпаса в Забайкалье двое военных погибли и пятеро пострадали.

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