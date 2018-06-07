Президент Афганистана объявил перемирие с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном перемирии с радикальным движением "Талибан"* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам.

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"Правительство Афганистана объявляет о перемирии с 27 дня Рамадана (11 июня -ред.) по пятый день Ураза-Байрама (19 июня -ред.)", - написал Гани в Twitter.

"Перемирие является шансом для "Талибана"* понять, что их кампания насилия не завоевывает сердца и умы, а еще больше отчуждает афганский народ от их идей", - говорится в сообщении президента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил Гани, силы безопасности Афганистана "прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против террористической группировки "Исламское государство"* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами".

"Объявляя перемирие, мы выражаем силу афганского правительства и волю народа на мирное разрешение конфликта в Афганистане", - написал президент.

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