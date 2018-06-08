Загадочную гибель птиц в США объяснили грядущей катастрофой

Международная группа ученых под руководством Джулии Пэрриш (Julia Parrish) из Вашингтонского университета связала случай необъяснимой массовой гибели птиц на Западном побережье США с повышением температуры океана из-за глобального потепления. Согласно выводу специалистов, животные умерли от голода, вызванного падением содержания зоопланктона в водах Тихого океана. О результатах исследования сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2014 году берег от Калифорнии до Британской Колумбии оказался усыпан 250-500 тысячами мертвых алеутских пыжиков (Ptychoramphus aleuticus). Добровольцы отмечали местоположение туш и дату их нахождения, вводя информацию в специальную базу данных. Исследователи объединили эти сведения с данными о температуре воды, океанических циркуляций и обилии кормовой базы птиц - зоопланктона (криль и веслоногие рачки).

Оказалось, что в 2013-2015 годах поверхностные воды у тихоокеанского побережья резко потеплели из-за снижения оттока тепла в атмосферу. Поскольку зоопланктон предпочитает более прохладную воду, это привело к подрыву кормовой базы птиц. До лета 2014 года у самого побережья Северной Америки сохранялся холодный клин, богатый пищей. Однако осенью изменилась циркуляция океана и клин исчез, что привело к гибели птиц, мигрирующих из Британской Колумбии на юг.

По словам ученых, подобные случаи будут повторяться, поскольку последствия от глобального потепления становятся все более выраженными. В будущем, считают специалисты, вся северная часть Тихого океана, вероятно, значительно потеплеет, и событие 2014 года является своего рода "природным экспериментом", по результатам которого можно предсказать последствия.

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