Астрономы назвали главного уничтожителя инопланетных цивилизаций

Изменение климата и глобальное потепление должны быть главными "убийцами" внеземного разума и причиной того, почему мы до сих пор не встретились с инопланетянами, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Astrobiology, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые выяснили, как пришельцы могут скрываться от глаз людей

"Законы физики постулируют, что любая молодая технологическая цивилизация, подобная нашей, будет влиять на жизнь планеты по мере своего развития. Изменение климата в данном случае приобретает космическое значение, и оценка его влияния на вероятность выживания цивилизаций поможет нам понять, что и как нужно делать с ним на Земле", - заявил Адам Франк (Adam Frank) из Рочестерского университета (США).

Зеркало истории

Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в Галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза "уникальной Земли". Она говорит о том, что для появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути, полная копия нашей планеты.

Другие астрономы считают, что мы не можем связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, чтобы мы могли их заметить, или же потому, что они активно скрывают факт своего существования от человечества.

Франк и его коллеги нашли объяснение парадоксу Ферми, обратив внимание на ключевую особенность эволюции нашей цивилизации - по мере ее развития человек начал все больше и больше влиять на жизнь природы и состояние всей планеты в целом. Как правило, это влияние крайне редко оказывалось благоприятным.

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Примеры этого, как отмечает ученый, можно найти не только в современном глобальном потеплении, но и в экологической катастрофе, которая произошла на знаменитом острове Пасхи после того, как его растущее население полностью исчерпало все ресурсы. Это привело к "войне всех против всех" и исчезновению загадочной цивилизации моаи, существовавшей там до прибытия европейцев.

Подводные камни прогресса

Руководствуясь подобными примерами, астрономы создали компьютерную модель развивающейся инопланетной цивилизации, потребляющей ресурсы и выбрасывающей некоторые количества парниковых газов в атмосферу. Природа в этой модели могла поглощать эти выбросы до определенного предела и вырабатывать некоторое количество ресурсов, что влияло на дальнейший рост цивилизации и деградацию экологии.

Эти расчеты раскрыли неприглядную картину. В большинстве случаев бурный рост численности населения и энергетических аппетитов цивилизации приводил или к почти полному, или к полному ее исчезновению в результате резкого роста температур на планете, если климат нелинейно реагировал на сдвиги в долях парниковых газов в атмосфере.

Такая судьба, как отмечают ученые, постигала даже те культуры "инопланетян", которые переходили на возобновляемые и чистые источники энергии после того, как они "открывали" глобальное потепление. Этого удавалось избежать только в тех случаях, если цивилизация изначально развивалась относительно медленно, а климат реагировал на выбросы с задержкой.

Все это, по мнению Франка, объясняет то, почему мы до сих пор не смогли наладить контакт с внеземной цивилизацией: почти все они должны были исчезнуть через несколько сотен или тысяч лет после их выхода на индустриальный уровень. Нечто похожее, как опасаются ученые, может произойти и с Землей даже в том случае, если Парижское соглашение по климату будет реализовано.