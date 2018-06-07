Ученые назвали самую вредную и полезную обувь

Гарвардские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что обувь на каблуках является самой худшей для здоровья человека. Эксперты рекомендуют чаще ходить на отдыхе босиком, чтобы улучшить работу мышц ног, пишет The Independent.

Один из авторов исследования Дэниэл Либерман выяснил, что амортизаторы и воздушные подушки в популярных моделях обуви, включая кроссовки, на самом деле вредят здоровью ног. Все потому, что амортизаторы, которые должны были бы обеспечивать покупателям комфорт и прочность во время ходьбы, на самом деле делают их слабыми и более уязвимыми к различным травмам, сообщает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

"Когда вы ходите в обуви, ваши мышцы работают хуже, чем, когда вы ходите босиком. Мягкие подошвы не дают возможности вашим ногам регулярно "тренироваться", в результате чего увеличивается риск травм и проблем со здоровьем ног", - добавил Либерман.

По его данным, кроме неудобства, обуви на высоких каблуках может полностью изменить структуру мышц и привести к серьезным проблемам в будущем. Также от "каблуков" могут деформироваться человеческие стопы.

В итоге эксперт советует всем женщинам и мужчинам, особенно в летнюю пору, носить летние плоские сандалии, которые лучше всего имитируют босые ноги, а также часто менять разные модели обуви, чтобы не давать мышцам ног расслабляться.

Напомним, как заботиться о ногах в сезон открытой обуви и не только.

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