В Казахстане начато строительство солнечной электростанции «Гульшат»

В Карагандинской области началось строительство солнечной электростанции "Гульшат" мощностью 40 МВт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом сообщают в четверг казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики области.

Церемония запуска проекта прошла с участием заместителя акима Карагандинской области Анатолия Шкарупы, акима Балхаша Александра Аглиулина, представителей инвестора - испанской компании RisenEnergy.

Общий объём инвестиций составит более 46 миллионов долларов.

Инициатор проекта - ТОО "КПМ-Дельта"осуществляет финансирование за счёт собственных средств и займа Европейского банка реконструкции и развития.

Основное оборудование поставляет компания RisenEnergy, которая является одним из самых крупных производителей солнечных панелей в мире.

Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции "Гульшат" планируется в первом квартале 2019 года. Она сможет вырабатывать до 59 млн кВт/ч в год "чистой" электроэнергии. Это будет один из самых крупных объектов возобновляемых источников энергии в Казахстане.

Реализация проекта позволит продолжить начатый курс по переходу Казахстана к "зелёной экономике" и выполнению задачи: к 2020 году повысить в стране долю возобновляемых источников энергии до трех процентов.

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