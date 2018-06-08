Катару отказали во вступлении в НАТО
8 июня 2018 07:07 196
Катар не может стать членом Организации Североатлантического договора, потому что альянс изначально создавался для стран Европы и Северной Америки, заявил в четверг журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
Ранее катарский министр обороны заявил, что Катар видит в качестве долгосрочной стратегической "амбиции" вступление в НАТО.
"Организация Североатлантического договора - это организация для стран Европы и Северной Америки, так записано в нашем уставе", - сказал Столтенберг, отметив, что Катар является при этом ценным партнером альянса в регионе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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