В канадском Квебеке стартует саммит G7

Хозяин встречи премьер-министр Джастин Трюдо встречает лидеров стран-участниц семёрки, а также руководителей ведомств Европейского объединения. По прогнозам этот саммит может закончиться ничем - канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозили Трампу, что не будут подписывать меморандум по итогам переговоров на высшем уровне, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщили в агентстве "Блумберг", канцлер считает, что Штаты пытаются нарушить порядок, к которому пришли в мире после Второй мировой. Макрон солидарен с Меркель. Отношения Вашингтона с европейским сообществом обострил выход США из ряда соглашений, а также введений пошлин на импорт алюминия. Недовольна политикой Трампа и глава британского правительства Тереза Мэй.

"Американский президент, возможно, не против изоляции, в таком случае и мы не против подписать соглашение между шестью странами, если это необходимо. Эти шесть государств представляют экономический рынок, у нас есть исторический вес, который является истинной интернациональной силой", - заявил Эммануэль Макрон в своем официальном блоге.

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