Борцы-вольники выйдут на старт молодежного ЕВРО

В Стамбуле проходит молодежное первенство Европы по борьбе (U-23). В пятый день ЕВРО на ковер выйдут борцы вольного стиля. Азербайджан будут представлять Афган Хашалов (57 кг), Анварбей Далгатов (65 кг), Панах Ильяслы (70 кг) и Мурад Сулейманов (79 кг). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на azerisport.com.

В сборной Азербайджана представительница женской сборной Сабира Алиева (76 кг) может завоевать бронзовую медаль. Вечером она проведет схватку за третье место против Иселина Солхейма (Норвегия). Напомним, что за предыдущие дни в копилке сборной Азербайджана - одна золотая и две бронзовые медали.