Помпео: Северная Корея подтвердила стремление к денуклеаризации
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в четверг, что Северная Корея подтвердила американской стороне свою готовность к денуклеаризации.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на www.golos-ameriki.ru, выступая перед журналистами в Белом доме, глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что обе стороны чрезвычайно серьезно относятся к планируемым переговорам.
Помпео подчеркнул, что денуклеаризация Корейского полуострова - единственный результат саммита, который признает президент Трамп.
Он также отметил, что в случае, если дипломатический процесс не пойдет в нужном направлении, санкции по отношению к Северной Корее будут ужесточены.
Вместе с тем госсекретарь США заявил, что денуклеаризация откроет перед Северной Кореей новые возможности.
На вопрос, достигнут ли в ходе контактов между Вашингтоном и Пхеньяном прогресс в согласовании понятия денуклеаризации, Помпео ответил утвердительно.
Глава Госдепартамента также сообщил, что после саммита он посетит Пекин.
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