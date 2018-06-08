Помпео: Северная Корея подтвердила стремление к денуклеаризации

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в четверг, что Северная Корея подтвердила американской стороне свою готовность к денуклеаризации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на www.golos-ameriki.ru, выступая перед журналистами в Белом доме, глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что обе стороны чрезвычайно серьезно относятся к планируемым переговорам.

Помпео подчеркнул, что денуклеаризация Корейского полуострова - единственный результат саммита, который признает президент Трамп.

Он также отметил, что в случае, если дипломатический процесс не пойдет в нужном направлении, санкции по отношению к Северной Корее будут ужесточены.

Вместе с тем госсекретарь США заявил, что денуклеаризация откроет перед Северной Кореей новые возможности.

На вопрос, достигнут ли в ходе контактов между Вашингтоном и Пхеньяном прогресс в согласовании понятия денуклеаризации, Помпео ответил утвердительно.

Глава Госдепартамента также сообщил, что после саммита он посетит Пекин.

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