Случилось чудо: похороненный младенец через 8 часов закричал из-под земли
8 июня 2018 10:32 612
Невероятный случай произошел в Бразилии: 15-летняя мать похоронила заживо своего новорожденного ребенка, посчитав, что он умер, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Ребенка обнаружили двое полицейских: они услышали из-под земли звуки, напоминающие хныканье, и принялись копать. На глубине примерно 50 сантиметров они увидели тело маленькой девочки. Полицейские предположили, что у ребенка переломаны все кости, и оперативно доставили ее в больницу. Врачи поместили младенца в отделение интенсивной терапии и заверили, что сейчас его состояние стабильно.
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