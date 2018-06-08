Случилось чудо: похороненный младенец через 8 часов закричал из-под земли

8 июня 2018 10:32

Невероятный случай произошел в Бразилии: 15-летняя мать похоронила заживо своего новорожденного ребенка, посчитав, что он умер, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Ребенка обнаружили двое полицейских: они услышали из-под земли звуки, напоминающие хныканье, и принялись копать. На глубине примерно 50 сантиметров они увидели тело маленькой девочки. Полицейские предположили, что у ребенка переломаны все кости, и оперативно доставили ее в больницу. Врачи поместили младенца в отделение интенсивной терапии и заверили, что сейчас его состояние стабильно.

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