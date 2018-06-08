Орангутан, защищая свою территорию, напал на лесорубов - ВИДЕО

Коренной обитатель леса совершил попытку остановить лесозаготовительную деятельность на его территории в провинции Сунгай Путри (остров Борнео, Индонезия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Душераздирающий видеоролик, который, как уточняет издание Independent был снят во время вырубки леса в 2013 году, на днях появился на странице благотворительной организации, занимающейся защитой диких животных в Facebook.

Орангутан бросился на ковш экскаватора, чтобы спасти своё дерево. Но осознав бесперспективность нападения, убежал от лесорубов.

"Этот орангутанг отчаянно ищет убежища от разрушительной силы бульдозера, машины, которая уже уничтожила бо́льшую часть леса", - говорится в описании к видеоролику.

Согласно данным Всемирного фонд дикой природы, за последние 60 лет население орангутанов во всем мире сократилось вдвое, в то время как 55 процентов естественных мест обитания этих животных были уничтожены за последние 20 лет.

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