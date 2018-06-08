В Турции заявили о ликвидации базы террористов в Ираке

В рамках операции проводимой ВВС Турции против террористической организации РПК на севере Ирака ликвидирована база террористов, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что операция по ликвидации террористов проводилась в иракских районах Зап, Хакурк и Кандиль.

"ВВС Турции продолжают наносить удары по позициям террористов", - говорится в сообщении Генштаба Турции.

Отметим, что накануне ВС Турции установили контроль над базой террористической организации РПК в районе Авашин на севере Ирака.

Напомним что ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал сказал, что ВС Турции продвигаются на север Ирака, устанавливая контроль над позициями террористической организации РПК.

Унал отметил, что власти Турции неоднократно заявляли о том, что в любой момент могут начаться военные операции на севере Ирака, направленные против боевиков РПК.

Отметим, что ранее сообщалось, что в рамках операции против террористической организации РПК на севере Ирака, турецкие военные продвинулись вглубь иракской территории на 73 километров.

ВС Турции установили полный контроль над территорией северного Ирака на глубину 28 километров.

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