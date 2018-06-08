Манекенщиц заменили дронами на модном показе во время Рамазана в Саудовской Аравии - ВИДЕО
Во время демонстрации женской одежды, в рамках показа мод, в Саудовской Аравии решили заменить девушек - манекенщиц беспилотными дронами, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Саудовская Аравия сломала барьеры в индустрии моды, когда провела свою первую неделю моды в начале этого года. Организаторы мероприятия нашли способ, не нарушая местных традиций, организовать модный показ в стране.
В апреле Саудовская Аравия провела первую неделю моды в ответ на "либерализационные" реформы принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.
Дизайнер из Дубаи Арва Аль-Банави рассказал в интервью местным СМИ:
"Да, это было самое сложное событие, в котором я когда-либо участвовал, но это был единственный способ смотреть вперед и не отставать от всего прогрессивного мира. В следующий раз будет лучше."
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