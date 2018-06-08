Новак и аль-Фалех обсудят сделку ОПЕК+ в Москве

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех посетит Москву по случаю проведения 14 июня футбольного матча Россия - Саудовская Аравия в рамках ЧМ-2018, а также обсудит со своим российским коллегой Александром Новаком актуальные вопросы по реализации сделки ОПЕК+. Об этом ТАСС заявил представитель минэнерго Саудовской Аравии, передает Day.Az.

В российском Минэнерго также сообщили, что "предварительно такая встреча на эти даты обсуждалась".

Основная тема переговоров в ОПЕК+ в настоящее время - смягчение квот по ограничению добычи. Ранее оба министра высказывались за необходимость плавного восстановления добычи уже с третьего квартала 2018 года.