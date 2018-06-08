Мать спасла своего ребёнка, выбросив его из окна охваченного пожаром - ВИДЕО

Невероятный момент, когда младенец был выброшен из окна второго этажа горящего здания и пойман бывшим морским пехотинцем в населённом пункте Эшворд Коув (округ Андерсон, штат Южная Каролина) был запечатлён очевидцем происшествия в прошлый вторник, 5 июня, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Пламя охватило одну из квартир в двухэтажном здании. По сообщениям местных СМИ, один из жильцов забыл выключить плиту на кухне. В течении нескольких минут пожар охватил всю жилплощадь нерадивого квартиранта.

Женщина, спасая своего 11-месячного сына, была вынуждена бросить его через окно в руки соседа, бывшего морского пехотинца. Судя по кадрам видеозаписи, мужчина неудачно поймал ребёнка, но кустарник смягчил удар и мальчик отделался незначительным ушибом.

В результате пожар был потушен. Никто не пострадал. Всем семьям выделили временные жилища.

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