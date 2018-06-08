8 июня - Всемирный день океанов

8 июня вся планета отмечает важный экологический праздник - Всемирный день океанов.

Как сообщает Day.Az, идея проведения Всемирного дня океанов была впервые предложена в 1992 году на встрече на высшем уровне "Планета Земля" в Рио-де-Жанейро, как способ подчеркнуть нашу общую причастность и неразрывную связь с океаном, а также использовать этот день для повышения осведомленности о решающей роли океана в нашей жизни и важной деятельности человечества в его защиту. Начиная с 1993 года, этот день отмечался неофициально во многих странах мира.

В течение ряда лет такие неправительственные структуры как "Глобальный форум по океанам, побережьям и островам", "Океанический проект" и "Сеть Мировой океан" координировали политику в области проведения Дня океанов с заинтересованными государственными и негосударственными учреждениями, среди которых были преимущественно океанариумы, зоопарки, музеи, природные заповедники, университеты и школы.

В 1998 году - в Международный год океана - Всемирный день океанов был признан Межправительственной океанографической комиссией (МОК) ЮНЕСКО.

5 декабря 2008 года в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 8 июня было официально признано в качестве Всемирного дня океанов.

В 2018 году тема Всемирного дня океана - "Борьба с загрязнением пластиковыми отходами и решения для обеспечения здоровья океанов".

"Свою роль нужно играть каждому. Сегодня, как и вообще всякий день, вы можете изменить ситуацию к лучшему, совершив несложный поступок, например: взять с собой свою бутылку для воды, свой стаканчик для кофе, свои пластиковые пакеты для покупок; сдать на утилизацию купленные вами пластиковые изделия; отказаться от продукции, содержащей микрочастицы пластмасс; вызваться добровольцем на очистку местной территории", - отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Всемирный день океанов - день, который дает повод вспомнить о том, что Мировой океан является колыбелью жизни на нашей Планете, 70 процентов которой покрыто водой, ресурсы океана - залог развития и дальнейшего существования человеческой цивилизации, его пространства - арена мировой торговли. Роль Мирового океана в регулировании климата является системообразующей, его воды - один из главных поглотителей углекислого газа. Океаны - неотъемлемая часть процесса устойчивого развития и важный объект научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны. Эти исследования имеют огромное значение для повышения благосостояния человека.

Однако чтобы в полной мере воспользоваться благами, даруемыми нам океанами, необходимо решить проблему разрушительного воздействия на них деятельности человека. Многообразие биологических видов, обитающих в океанах, находится под угрозой, которая неуклонно возрастает. Чрезмерная эксплуатация живых ресурсов моря, изменение климата и загрязнение океанов опасными для них веществами и отходами производственной деятельности - все это представляет серьезную угрозу для морской среды. В равной мере это относится и к преступной деятельности, включая пиратство, которая имеет серьезные последствия для безопасности судоходства и мореплавателей.

Во Всемирный день океанов по всей планете проводятся фестивали и парады на морскую тематику, выставки, экологические митинги и акции. Жителям разных стран рассказывают о том, какой вклад они могут внести в защиту океанов. До 40 процентов мировых океанов считаются "сильно пострадавшими" в результате деятельности человека, в том числе от загрязнения, истощения рыбных запасов и потери прибрежных мест обитания.

Ученые разделяют мировой водный бассейн на четыре больших океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Изучением океанов занимается океанология, а мировой океан является важным объектом научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны. Эти исследования имеют огромное значение для жизни и повышения благосостояния человека.

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